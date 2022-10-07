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Черезов заявил, что турнир по биатлону в Ижевске прошёл без стрельбы из-за того, что не успели купить патроны

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Глава Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов заявил, что соревнования по биатлону в Ижевске прошли без стрельбы из‑за того, что не успели вовремя приобрести патроны.
Черезов заявил, что турнир по биатлону в Ижевске прошёл без стрельбы из-за того, что не успели купить патроны
  • РИА Новости

«Этот турнир прошёл у нас без стрельбы, потому что не успели вовремя приобрести патроны из‑за определённых процедур. Сроки уже поджимали, и, чтобы не отменять соревнования, провели их без стрельбы, дистанции преодолевали без стрелковой части», — цитирует Черезова «Матч ТВ».

По его словам, в этом нет ничего страшного. Он также подчеркнул, что соревнования всё равно нужны.

В Ижевске с 4 по 6 октября состоялись соревнования по биатлону среди юношей и девушек 15—18 лет.

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