Резцова заявила, что Виролайнен выступит за сборную Финляндии в крайнем случае

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, в каком случае её дочь Дарья Виролайнен будет выступать за сборную Финляндии.

«Полагаю, что она не будет выступать за сборную Финляндии. Она россиянка и говорила так всегда. Будем ждать, когда Россию допустят. Не то чтобы она хотела, но в крайнем случае Дарья выступит за Финляндию», — цитирует Резцову Sport24.

Ранее тренер Леонид Мякишев заявил, что его подопечная может перейти в сборную Финляндии, чтобы выступать на Кубке мира, потому что имеет гражданство страны.

В Финляндии опровергли информацию о переходе Виролайнен из-за отсутствия гражданства.

Ранее Анфиса Резцова оценила шансы своей дочери Дарьи Виролайнен вернуться к соревнованиям.