Резцова заявила, что Виролайнен выступит за сборную Финляндии в крайнем случае
- РИА Новости
«Полагаю, что она не будет выступать за сборную Финляндии. Она россиянка и говорила так всегда. Будем ждать, когда Россию допустят. Не то чтобы она хотела, но в крайнем случае Дарья выступит за Финляндию», — цитирует Резцову Sport24.
Ранее тренер Леонид Мякишев заявил, что его подопечная может перейти в сборную Финляндии, чтобы выступать на Кубке мира, потому что имеет гражданство страны.
В Финляндии опровергли информацию о переходе Виролайнен из-за отсутствия гражданства.
Ранее Анфиса Резцова оценила шансы своей дочери Дарьи Виролайнен вернуться к соревнованиям.