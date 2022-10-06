Узнать больше

Резцова заявила, что Виролайнен выступит за сборную Финляндии в крайнем случае

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, в каком случае её дочь Дарья Виролайнен будет выступать за сборную Финляндии.
Резцова заявила, что Виролайнен выступит за сборную Финляндии в крайнем случае
  • РИА Новости

«Полагаю, что она не будет выступать за сборную Финляндии. Она россиянка и говорила так всегда. Будем ждать, когда Россию допустят. Не то чтобы она хотела, но в крайнем случае Дарья выступит за Финляндию», — цитирует Резцову Sport24.

Ранее тренер Леонид Мякишев заявил, что его подопечная может перейти в сборную Финляндии, чтобы выступать на Кубке мира, потому что имеет гражданство страны.

В Финляндии опровергли информацию о переходе Виролайнен из-за отсутствия гражданства.

Ранее Анфиса Резцова оценила шансы своей дочери Дарьи Виролайнен вернуться к соревнованиям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить