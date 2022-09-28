Анфиса Резцова: сейчас Виролайнен даже нам не говорит, продолжит ли выступать
«Сейчас она даже нам не говорит, продолжит ли выступать или нет. У неё ребенку восемь месяцев, она кормит его. Даша сейчас поддерживает форму для себя. Нет уверенности, что она вернётся. Хотя ещё пару лет побегать было можно», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».
Ранее тренер Леонид Мякишев заявил, что его подопечная может перейти в сборную Финляндии, чтобы выступать на Кубке мира, потому что имеет гражданство страны.
В Финляндии опровергли информацию о переходе Виролайнен из-за отсутствия гражданства.
Ранее Резцова отреагировала на решение конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) продлить отстранение роccиян от международных стартов.