Анфиса Резцова: сейчас Виролайнен даже нам не говорит, продолжит ли выступать

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила шансы своей дочери биатлонистки Дарьи Виролайнен вернуться к соревнованиям.

«Сейчас она даже нам не говорит, продолжит ли выступать или нет. У неё ребенку восемь месяцев, она кормит его. Даша сейчас поддерживает форму для себя. Нет уверенности, что она вернётся. Хотя ещё пару лет побегать было можно», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

Ранее тренер Леонид Мякишев заявил, что его подопечная может перейти в сборную Финляндии, чтобы выступать на Кубке мира, потому что имеет гражданство страны.

В Финляндии опровергли информацию о переходе Виролайнен из-за отсутствия гражданства.

Ранее Резцова отреагировала на решение конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) продлить отстранение роccиян от международных стартов.