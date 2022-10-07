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БК ЦСКА подал апелляцию после отказа суда в иске к Евролиге

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Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что люксембургский суд отказал московскому клубу в иске к Евролиге из-за отстранения от турнира, команда подала апелляцию.
БК ЦСКА подал апелляцию после отказа суда в иске к Евролиге
  • РИА Новости

«Мы подавали иск в люксембургский суд с просьбой принять обеспечительные меры по факту исключения нас из турнира и вернуть клуб в Евролигу. Нам было отказано. Подали апелляцию, ждём решения. Этим занимаются специально нанятые юристы, клуб не тратит на это время», — цитирует Ватутина пресс-служба ЦСКА.

22 марта Евролига приняла решение об аннулировании результатов российских команд в сезоне-2021/22. Также команды из России отстранены от участия в сезоне-2022/23 в связи с событиями на Украине. В новом сезоне их заменят испанская «Валенсия» и сербский «Партизан».

Ранее ЦСКА подписал контракт с французским форвардом Ливио Жан-Шарлем.

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