Александрова обыграла Касаткину и вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Чехии

Россиянка Екатерина Александрова оформила выход в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Остраве (Чехия).

Теннисистка из России в матче второго круга нанесла поражение в двух сетах своей соотечественнице Дарье Касаткиной со счётом 6:1, 7:6. Игра продолжалась 1 час 37 минут.

Касаткина была посеяна под первым номером.

Призовой фонд турнира составляет более €610 тыс.

Александрова в 1/4 финала сыграет с чешкой Терезой Мартинцовой.

Ранее сообщалось, что россиянка Евгения Родина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монастире (Тунис).