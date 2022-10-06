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Александрова обыграла Касаткину и вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Чехии

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Россиянка Екатерина Александрова оформила выход в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Остраве (Чехия).
Александрова обыграла Касаткину и вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Чехии
  • Gettyimages.ru

Теннисистка из России в матче второго круга нанесла поражение в двух сетах своей соотечественнице Дарье Касаткиной со счётом 6:1, 7:6. Игра продолжалась 1 час 37 минут.

Касаткина была посеяна под первым номером.

Призовой фонд турнира составляет более €610 тыс.

Александрова в 1/4 финала сыграет с чешкой Терезой Мартинцовой.

Ранее сообщалось, что россиянка Евгения Родина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монастире (Тунис).

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