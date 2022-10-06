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Дина Аверина включена в Книгу рекордов России за наибольшее число побед на ЧМ

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Дина Аверина включена в Книгу рекордов России за наибольшее в истории число побед на чемпионатах мира по художественной гимнастике.
Дина Аверина включена в Книгу рекордов России за наибольшее число побед на ЧМ
  • РИА Новости

24-летняя гимнастка 6 октября получила диплом Книги рекордов на втором этапе Кубка сильнейших во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер в Москве.

Аверина является 18-кратной чемпионкой мира. Предыдущее достижение принадлежало Евгении Канаевой — 17. В активе Авериной также серебряная медаль Олимпиады 2020 года в Токио.

Ранее Ирина Винер заявила, что допуск российских боксёров к соревнованиям вообще ничего не значит.

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