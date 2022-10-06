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Теннисный турнир «Кубок Кремля» 2022 года не состоится

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Организаторы теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля» сообщили об отмене соревнований в нынешнем году.
Теннисный турнир «Кубок Кремля» 2022 года не состоится
  • РИА Новости

«Департамент спорта города Москвы и оргкомитет международного теннисного турнира «Кубок Кремля» приняли совместное решение не проводить международный теннисный турнир «Кубок Кремля»», — сообщается на официальном сайте турнира.

Также говорится о том, что в Москве будут организованы серии международных турниров с участием легендарных отечественных спортсменов.

Кубок Кремля должен был пройти с 16 по 23 октября.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от четвертьфинального матча на турнире в Астане.

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