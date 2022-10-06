Хачанов оценил свои шансы в возможном четвертьфинале с Джоковичем на турнире в Астане

Российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от четвертьфинального матча на турнире в Астане (Казахстан).

Россиянин в 1/4 финала может встретиться с Новаком Джоковичем, если серб обыграет нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа.

«Уверен в своих силах. Но это не гарантирует победу в матчах против него. Хочу продолжать играть в свой теннис. Будет тяжёлый матч, но, я надеюсь, он будет тяжёлый для него», — цитирует Хачанова «Чемпионат».

В матче второго круга россиянин обыграл хорвата Марина Чилича. Встреча продолжалась 2 часа 26 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:3.

Ранее Хачанов прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Астане.