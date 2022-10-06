КДК РФС оштрафовал Карпина на 30 тысяч рублей по итогам встречи с «Зенитом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина по итогам матча 11-го тура чемпионата России по футболу с санкт-петербургским «Зенитом».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», комитет наказал Карпина за выход из технической зоны.

Специалист нарушил это правило в третий раз за сезон. За первое нарушение КДК штрафует на 10 тыс. рублей, с каждым последующим разом сумма растёт на 10 тыс. рублей.

2 октября на стадионе «Газпром Арена» прошёл матч между «Ростовом» и «Зенитом». Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

«Зенит» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 22 баллами находится на третьем месте.

Ранее сообщалось, что новым генеральным секретарём Российского футбольного союза (РФС) стал Максим Митрофанов.