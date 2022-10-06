Мостовой: Слуцкому пора набраться смелости и уйти из «Рубина»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой считает, что главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому пора уйти из казанского клуба.

«То, что происходит, — это неуважение ко всем! Слуцкому пора набраться смелости и уйти из «Рубина». Но этого не происходит. Беда!» — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Экс-хавбек ответил на вопрос о том, будут ли Слуцкого воспринимать всерьёз после казанского клуба.

«Кто воспринимает Слуцкого всерьёз? Друзья и близкие. Те, кто прошёл футбольную школу, всерьёз его не воспринимают! А в последнее время он вообще везде провалился», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

В среду, 5 октября, «Рубин» потерпел поражение от «Волги» и вылетел из Кубка России.

После 12 туров Первой лиги подопечные Слуцкого набрали 19 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.