Потапова не смогла выйти в третий круг турнира в Тунисе

Российская теннисистка Анастасия Потапова потерпела поражение от словенки Тамары Зиданшек в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монастире (Тунис).

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 2:6.

Таким образом, Потапова не смогла выйти в третий круг турнира.

Ранее Рахимова не смогла выйти во второй круг турнира в Тунисе.