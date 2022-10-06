Потапова не смогла выйти в третий круг турнира в Тунисе
Российская теннисистка Анастасия Потапова потерпела поражение от словенки Тамары Зиданшек в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монастире (Тунис).
- Gettyimages.ru
Встреча продолжалась 1 час 54 минуты и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 2:6.
Таким образом, Потапова не смогла выйти в третий круг турнира.
Ранее Рахимова не смогла выйти во второй круг турнира в Тунисе.
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