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Гэтжи предположил, как пройдёт бой между Махачевым и Оливейрой

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Бывший претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи поделился мнением по поводу предстоящего поединка между россиянином Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.
Гэтжи предположил, как пройдёт бой между Махачевым и Оливейрой
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«Скорее всего, Оливейра проведёт три раунда на спине и проиграет Махачеву решением судей… Я с нетерпением жду этот бой. Надеюсь, Чарльз сможет остаться в стойке и побьёт Ислама. Было бы круто увидеть такое», — цитирует Гэтжи LowKick MMA.

Махачев сразится с Чарльзом Оливейрой 22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания.

26 февраля Махачев одержал победу над американцем Бобби Грином на UFC Fight Night. 30-летний боец выиграл техническим нокаутом в первом раунде. На счету россиянина 22 победы и одно поражение в ММА.

Ранее Махачев назвал свой актуальный вес перед поединком с Оливейрой.

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