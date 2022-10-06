Косторная возобновила тренировки после операции

Тренер российской фигуристки Алёны Косторной сообщила, что её подопечная возобновила тренировки на льду после операции.

«Косторная вышла на лёд, по которому она очень соскучилась. Это было хорошо видно. В общем, Алёна уже катается, а мы её сдерживаем. Объясняем, что надо потихонечку втягиваться в тренировочный процесс, не форсировать его. Очень рады её возвращению, ждём полного выздоровления», — приводит слова Буяновой РИА «Новости».

6 сентября 19-летняя фигуристка перенесла операцию на травмированном бедре. Косторная — чемпионка Европы, победительница финала Гран-при сезона-2019/20, серебряный и двукратный бронзовый призёр чемпионатов России.