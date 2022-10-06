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Косторная возобновила тренировки после операции

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Тренер российской фигуристки Алёны Косторной сообщила, что её подопечная возобновила тренировки на льду после операции.
Косторная возобновила тренировки после операции
  • РИА Новости

«Косторная вышла на лёд, по которому она очень соскучилась. Это было хорошо видно. В общем, Алёна уже катается, а мы её сдерживаем. Объясняем, что надо потихонечку втягиваться в тренировочный процесс, не форсировать его. Очень рады её возвращению, ждём полного выздоровления», — приводит слова Буяновой РИА «Новости».

6 сентября 19-летняя фигуристка перенесла операцию на травмированном бедре. Косторная — чемпионка Европы, победительница финала Гран-при сезона-2019/20, серебряный и двукратный бронзовый призёр чемпионатов России.

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