Грилиш: вратарь «Копенгагена» сказал мне, что Холанд не человек

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш оценил игру своего партнёра по команде, нападающего Эрлинга Холанда в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Копенгагена» (5:0).

В прошедшей встрече 22-летний норвежец оформил дубль.

«Это невероятно. Я никогда в жизни не видел ничего подобного. Я просто смеялся во время первого и второго голов. Эрлинг всегда рядом с воротами. Вратарь «Копенгагена» сказал мне, что Холанд — не человек! Я ответил: «Можешь мне не рассказывать». Надеюсь, он сможет сохранить эту форму и привести нас к славе», — приводит слова Грилиша BBC.

В нынешнем сезоне Холанд забил 19 мячей и отдал три результативные передачи в 12 матчах за «горожан» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.