Узнать больше

Грилиш: вратарь «Копенгагена» сказал мне, что Холанд не человек

Короткая ссылка
Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш оценил игру своего партнёра по команде, нападающего Эрлинга Холанда в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Копенгагена» (5:0).
Грилиш: вратарь «Копенгагена» сказал мне, что Холанд не человек
  • Gettyimages.ru
  • © Eddie Keogh - The FA/The FA

В прошедшей встрече 22-летний норвежец оформил дубль.

«Это невероятно. Я никогда в жизни не видел ничего подобного. Я просто смеялся во время первого и второго голов. Эрлинг всегда рядом с воротами. Вратарь «Копенгагена» сказал мне, что Холанд — не человек! Я ответил: «Можешь мне не рассказывать». Надеюсь, он сможет сохранить эту форму и привести нас к славе», — приводит слова Грилиша BBC.

В нынешнем сезоне Холанд забил 19 мячей и отдал три результативные передачи в 12 матчах за «горожан» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить