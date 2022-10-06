Семак — о матче с «Факелом»: ни одной команде не будет просто играть в Воронеже

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 12-го тура с «Факелом».

«Дома, при своих болельщиках, команда играет очень здорово — всего одно поражение. Эмоционально заряжены на 100%, много борьбы. Ни одной команде не будет просто играть в Воронеже — это точно», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

8 октября «Факел» на своём поле в Воронеже примет «Зенит». Начало встречи — в 14:00 мск.

После 11 туров РПЛ санкт-петербургская команда лидирует в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Факел» — 12-й (девять очков).

Ранее в «Зените» подтвердили информацию о намерении продлить контракт с Далером Кузяевым.