«РБ Спорт»: «Зенит» предложит Кузяеву новый контракт
- РИА Новости
По информации источника, в ближайшее время петербургский клуб предложит 29-летнему россиянину новое соглашение.
Отмечается, что переговоры между сине-бело-голубыми и полузащитником находятся на начальной стадии.
При этом Кузяев заинтересован в продолжении карьеры в Санкт-Петербурге.
В нынешнем сезоне Кузяев забил три мяча и отдал три результативные передачи в 11 матчах за петербуржцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
После 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» набрал 29 очков и возглавляет турнирную таблицу.