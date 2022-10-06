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«РБ Спорт»: «Зенит» предложит Кузяеву новый контракт

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«Зенит» хочет продлить контракт с полузащитником Далером Кузяевым, сообщает «РБ Спорт».
«РБ Спорт»: «Зенит» предложит Кузяеву новый контракт
  • РИА Новости

По информации источника, в ближайшее время петербургский клуб предложит 29-летнему россиянину новое соглашение.

Отмечается, что переговоры между сине-бело-голубыми и полузащитником находятся на начальной стадии.

При этом Кузяев заинтересован в продолжении карьеры в Санкт-Петербурге.

В нынешнем сезоне Кузяев забил три мяча и отдал три результативные передачи в 11 матчах за петербуржцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

После 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» набрал 29 очков и возглавляет турнирную таблицу.

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