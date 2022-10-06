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Колосков: Соболев — самый яркий центральный нападающий РПЛ

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о нападающем «Спартака» Александре Соболеве.
Колосков: Соболев — самый яркий центральный нападающий РПЛ
  • РИА Новости

«На мой взгляд, Соболев — самый яркий центральный нападающий РПЛ. Откровенно говоря, я сейчас не очень погружён во все детали, мало смотрю матчи, только центральные встречи. Но из того, что я вижу, Александр действительно раскрылся по-новому при Абаскале и сейчас показывает очень хороший футбол», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25‑летний россиянин забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи в 14 матчах за красно‑белых во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

После 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 22 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

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