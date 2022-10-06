Камышев: Манчини в «Зените» не хотел видеть молодых футболистов

Полузащитник подмосковных «Химок» Илья Камышев рассказал, что Роберто Манчини не интересовался «Зенитом-2», когда возглавлял первую команду.

«Манчини не хотел видеть у себя молодых футболистов. На «Зенит‑2» он, по-моему, вообще не ходил, не видел его там. И не слышал, чтобы кто-то из его помощников появлялся на играх. Никто не объяснял, почему так», — цитирует Камышева «Матч ТВ».

Напомним, что Манчини возглавлял «Зенит» с 2017 по 2018 год. В настоящий момент специалист работает в сборной Италии. Под его руководством национальная команда выиграла чемпионат Европы 2020 года. При этом сборная Италии не смогла выйти на чемпионат мира в Катаре.

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