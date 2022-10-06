Кан рассказал, что «Бавария» была заинтересована в приглашении Роналду

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан рассказал, что мюнхенский клуб рассматривал вариант с приглашением нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Мы кратко обсудили возможность перехода Роналду в «Баварию». Он — один из величайших игроков последнего десятилетия. Но мы быстро отказались от идеи пригласить его», — цитирует Кана The Sun.

Напомним, что Роналду хотел покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно, чтобы иметь возможность выступать в Лиге чемпионов. СМИ сообщали, что игроком интересовались «Бавария», «Челси», «Наполи» и «Барселона».

Ранее Неймар повторил достижение Роналду и Лионеля Месси в Лиге чемпионов УЕФА.