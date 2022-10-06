Полузащитник «Химок» не верит в возможное участие Юрана в договорном матче

Полузащитник «Химок» Илья Камышев заявил, что не верит в возможное участие бывшего главного тренера подмосковной команды Сергея Юрана в организации договорного матча.

«Думаю, Юран не мог. Нет, он не такой человек — не стал бы этого делать. Не верю в это», — приводит слова Камышева «Матч ТВ».

Также полузащитник рассказал, как узнал об отставке тренера.

«Как и все — из СМИ. На последней тренировке всё было нормально, потом мы с игроками поехали на рыбалку. Смотрим — новости про Юрана. Ну, думаем: «Какая-то пуля. С чего вообще должна быть отставка?» Решили, что новости просто выдумывают. Но через некоторое время это подтвердилось официально. Неожиданно было. Все удивились, конечно», — сказал он.

Юран покинул пост главного тренера «Химок» 10 августа.

После 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) подмосковный клуб набрал восемь очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Ранее Юран рассказал, что продолжает вести переговоры с клубом РПЛ.