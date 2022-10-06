Полузащитник «Химок» не верит в возможное участие Юрана в договорном матче
- РИА Новости
«Думаю, Юран не мог. Нет, он не такой человек — не стал бы этого делать. Не верю в это», — приводит слова Камышева «Матч ТВ».
Также полузащитник рассказал, как узнал об отставке тренера.
«Как и все — из СМИ. На последней тренировке всё было нормально, потом мы с игроками поехали на рыбалку. Смотрим — новости про Юрана. Ну, думаем: «Какая-то пуля. С чего вообще должна быть отставка?» Решили, что новости просто выдумывают. Но через некоторое время это подтвердилось официально. Неожиданно было. Все удивились, конечно», — сказал он.
Юран покинул пост главного тренера «Химок» 10 августа.
После 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) подмосковный клуб набрал восемь очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.
Ранее Юран рассказал, что продолжает вести переговоры с клубом РПЛ.