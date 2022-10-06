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Камоцци: Промес — один из лучших легионеров за всю историю «Спартака»

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает полузащитника Квинси Промеса одним из лучших легионеров «Спартака» за всю историю.
Камоцци: Промес — один из лучших легионеров за всю историю «Спартака»
  • РИА Новости

«Конечно, я согласен с теми, кто говорит, что Промес — один из лучших легионеров за всю историю «Спартака». Статистика Квинси говорит сама за себя. Он уже доказал, что является очень ценным игроком для команды», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний нидерландец забил 12 мячей и отдал пять результативных передач в 15 матчах за красно-белых во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

После 11 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 22 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

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