Леброн: многих называли уникальными, но Вембаньяма смотрится как инопланетянин

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о форварде Викторе Вембаньяме, который является претендентом на первый пик драфта-2023.

«Да, я тоже слежу за Виктором. Многих называли уникальными, но Вембаньяма смотрится как инопланетянин. Сколько там у него рост, 218 см? Не припомню ещё кого-то с таким ростом, кто бы так плавно и изящно передвигался по площадке», — приводит слова Леброна журналист Роб Перес в Twitter.

По его словам, такие игроки появляются раз в поколение.

«Как Виктор ведёт мяч, бросает с отшагиванием в посте и на дуге, исполняет трёхочковые, блокирует. Желаю Вембаньяме избежать проблем со здоровьем, сейчас это самое главное», — сказал он.

18-летний баскетболист набрал 37 очков и пять блок-шотов в товарищеском матче с командой молодых талантов G-лиги «Игнайт», впечатлив многих представителей Национальной баскетбольной ассоциации.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» продлил контракт с Леброном.