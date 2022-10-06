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Поттер — о победе над «Миланом»: вы увидели аппетит игроков «Челси»

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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал победу над «Миланом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Поттер — о победе над «Миланом»: вы увидели аппетит игроков «Челси»
  • AP
  • © Ian Walton

Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 3:0.

«Хороший вечер и очень важная победа. Игроки продемонстрировали фантастическое старание и отношение к делу. Мы немного нервничали в начале игры из-за желания сыграть хорошо, но потом вы увидели аппетит игроков «Челси». Мы установили контроль над встречей и по чуть-чуть создавали остроту у ворот «Милана», — приводит слова Поттера BBC.

По мнению тренера, первый гол сыграл важную роль в прошедшей игре.

«В начале второго тайма мы немного отступили, но хорошо это перетерпели, а второй гол дал нам передышку. Игра на ноль, три гола. Индивидуально игроки сыграли хорошо», — сказал он.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Челси» набрал четыре очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Милан» с четырьмя баллами располагается на третьей позиции.

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