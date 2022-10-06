Верратти назвал Месси своим кумиром

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти считает нападающего Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«То, что он делает, — невероятно, к этому нельзя привыкнуть! Именно благодаря простым вещам, которые Месси делает, ты влюбляешься в него. Для меня, как для человека, который любит футбол, он кумир, лучший в истории», — цитирует Верратти официальный сайт УЕФА.

Форвард перешёл в ПСЖ летом 2021 года. В нынешнем сезоне во всех турнирах футболист принял участие в 18 матчах, забил 15 и отдал девять результативных передач.

Действующий контракт 35-летнего футболиста с парижанами рассчитан до 30 июня 2023 года.

Месси известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос о возвращении Месси в стан сине-гранатовых.