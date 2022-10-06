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Гроссмейстер Крамник назвал «Краснодар» своей любимой командой в РПЛ

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Российский шахматист Владимир Крамник назвал любимую команду в чемпионате России по футболу.

«Моя любимая команда — «Краснодар», давно за неё болею. Несмотря на всё происходящее с клубом, они молодцы, держатся. К тому же у меня хорошие отношения с Сергеем Галицким, я искренне уважаю и его как человека, и весь проект», — цитирует Крамника «Газета.Ru».

14 августа гроссмейстер вошёл в консультативный совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Основной задачей нового органа федерации будет предоставление рекомендаций руководящим органам ФИДЕ по особо важным вопросам организации шахматной жизни.

Ранее Крамник оценил перспективы Сергея Карякина вернуться на прежний уровень и бороться за самые высокие позиции.

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