Крамник — о Карякине: не сразу он выйдет на свой уровень

Российский шахматист Владимир Крамник оценил перспективы Сергея Карякина вернуться на прежний уровень и бороться за самые высокие позиции.

«Сейчас всем непросто, потому что турниров мало. В любом виде спорта ты можешь тренироваться по восемь часов в день, но нужна практика. Наверное, не сразу он выйдет на свой уровень, но это вопрос нескольких месяцев, может быть, года», — цитирует Крамника «Газета.Ru».

Комиссия по этике ФИДЕ на шесть месяцев отстранила Карякина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения спецоперации на Украине. Срок дисквалификации истёк 22 сентября.

Ранее Карякин выразил надежду, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) в скором времени допустит российских шахматистов до турниров под национальным флагом и с гимном страны.