Карякин надеется, что российские шахматисты скоро смогут выступать под флагом и с гимном
- AP
«Надеюсь, скоро мы будем выступать на международных турнирах с флагом и гимном. Сегодня мы все читали, что федерация бокса допустила россиян в полноценную семью бокса, поэтому будем надеяться на что-то подобное со стороны ФИДЕ в шахматах», — цитирует Карякина ТАСС.
5 октября совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) проголосовал за отмену предыдущего решения и за допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением решения в силу.
16 марта ФИДЕ запретила сборным России и Белоруссии выступать на турнирах под эгидой организации, однако разрешила представителям стран играть на индивидуальных соревнованиях под нейтральным статусом.
Ранее президент ФИДЕ Аркадий Дворкович высказался о докладе Chess.com в отношении 19-летнего американского шахматиста Ханса Ниманна.