Карякин надеется, что российские шахматисты скоро смогут выступать под флагом и с гимном

Гроссмейстер Сергей Карякин выразил надежду, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) в скором времени допустит российских шахматистов до турниров под национальным флагом и с гимном страны.

«Надеюсь, скоро мы будем выступать на международных турнирах с флагом и гимном. Сегодня мы все читали, что федерация бокса допустила россиян в полноценную семью бокса, поэтому будем надеяться на что-то подобное со стороны ФИДЕ в шахматах», — цитирует Карякина ТАСС.

5 октября совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) проголосовал за отмену предыдущего решения и за допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением решения в силу.

16 марта ФИДЕ запретила сборным России и Белоруссии выступать на турнирах под эгидой организации, однако разрешила представителям стран играть на индивидуальных соревнованиях под нейтральным статусом.

Ранее президент ФИДЕ Аркадий Дворкович высказался о докладе Chess.com в отношении 19-летнего американского шахматиста Ханса Ниманна.