В Bellator объявили о подписании контракта с Исаевым

В Bellator сообщили о подписании контракта с непобеждённым российским тяжеловесом Али Исаевым.

Как сообщает пресс-служба промоушена, эксклюзивный контракт рассчитан на несколько боёв и должен укрепить позиции Bellator в тяжёлом весе.

38-летний боец завоевал бронзовую и золотую медали на чемпионатах Европы по вольной борьбе 2008 и 2009 годов соответственно. В смешанных единоборствах Исаев может похвастаться непобеждённым рекордом — девять побед (четыре нокаутом) и отсутствие поражений в тяжёлой весовой категории.

Ранее президент Bellator Скотт Кокер высказался о желании россиянина Фёдора Емельяненко провести реванш с американцем Райаном Бейдером.