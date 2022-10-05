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В Bellator объявили о подписании контракта с Исаевым

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В Bellator сообщили о подписании контракта с непобеждённым российским тяжеловесом Али Исаевым.
В Bellator объявили о подписании контракта с Исаевым
  • Gettyimages.ru

Как сообщает пресс-служба промоушена, эксклюзивный контракт рассчитан на несколько боёв и должен укрепить позиции Bellator в тяжёлом весе.

38-летний боец завоевал бронзовую и золотую медали на чемпионатах Европы по вольной борьбе 2008 и 2009 годов соответственно. В смешанных единоборствах Исаев может похвастаться непобеждённым рекордом — девять побед (четыре нокаутом) и отсутствие поражений в тяжёлой весовой категории.

Ранее президент Bellator Скотт Кокер высказался о желании россиянина Фёдора Емельяненко провести реванш с американцем Райаном Бейдером.

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