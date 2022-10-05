ХК СКА разгромил «Спартак» и одержал пятую победу подряд

СКА переиграл в гостях «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра в Москве завершилась со счётом 5:1 в пользу СКА.

В команде СКА отличились Дмитрий Яшкин (34-я минута), Игорь Ожиганов (37-я), Захар Бардаков (49-я), Василий Глотов (59-я) и Михаил Воробьёв (60-я). В составе «Спартака» шайбу забросил Матвей Заседа (57-я).

«Спартак» (17 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА (27) располагается на первой строчке.

Ранее СКА одержал победу в армейском дерби над ЦСКА.