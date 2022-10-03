СКА одержал победу в армейском дерби над ЦСКА
- РИА Новости
Игра в Москве завершилась со счётом 3:2 в пользу СКА.
В составе ЦСКА шайбы забросили Константин Окулов (8-я), Никита Нестеров (26-я). В команде СКА отличились Даниил Пыленков (40-я), Марат Хайруллин (55-я). Победную шайбу забросил Максим Грошев.
ЦСКА (15 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА (27) располагается на первой строчке.
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