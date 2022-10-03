СКА одержал победу в армейском дерби над ЦСКА

СКА в овертайме переиграл в гостях ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра в Москве завершилась со счётом 3:2 в пользу СКА.

В составе ЦСКА шайбы забросили Константин Окулов (8-я), Никита Нестеров (26-я). В команде СКА отличились Даниил Пыленков (40-я), Марат Хайруллин (55-я). Победную шайбу забросил Максим Грошев.

ЦСКА (15 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА (27) располагается на первой строчке.

Ранее в Министерстве иностранных дел Швеции призвали местных хоккеистов не ехать в Россию.