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Хавбек МЮ Фернандеш: возмутился, что мы в матче с «Сити» пропустили три гола на контратаках

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Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал поражение «красных дьяволов» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Манчестер Сити».
Хавбек МЮ Фернандеш: возмутился, что мы в матче с «Сити» пропустили три гола на контратаках
  • AFP

«У нас было командное собрание, мы посмотрели на наши ошибки. После игры я возмутился, что мы пропустили три гола на контратаках против команды, которая играет во владение. Мы могли избежать этого — но мы этого не сделали», — цитирует Фернандеша пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Он также подчеркнул, что клуб знает свои ошибки и не должен их повторять.

Встреча девятого тура в Манчестере на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 6:3 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.

Голами в составе «Сити» отметились Фил Фоден (8-я, 44-я, 73-я минуты), Эрлинг Холанд (34-я, 37-я, 64-я). У МЮ забили Антони (56-я), Марсьяль (84-я, 91-я).

Норвежскому футболисту понадобилось восемь матчей для того, чтобы догнать Роналду по количеству хет-триков в АПЛ — по три. Португальцу потребовалось 232 матча.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о своём сходстве с наставником «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом.

 

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