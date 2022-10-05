Яшкин сообщил, что ряд чешских хоккеистов хочет вернуться выступать за российские клубы

Форвард петербургского СКА и сборной Чехии по хоккею Дмитрий Яшкин заявил, что чешские игроки хотят вернуться в клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Не читаю особо, если кто‑то что‑то там говорит. Думаю, чехи не приехали по семейным обстоятельствам, у кого‑то дети родились, у кого ещё что. Было много вопросов, на которых не было ответов. С кем я ни разговаривал — все хотят вернуться», — цитирует Яшкина «Матч ТВ».

23 сентября генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир заявил, что команда не поедет на матч в Прагу с «Нэшвилл Предаторз», который пройдёт в рамках Global Series 7 и 8 октября, в случае отстранения россиян.

В «Сан-Хосе» играют Александр Барабанов, Артемий Князев, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников. В «Нэшвилле» — Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев.

Ранее чешский вратарь Доминик Гашек раскритиковал руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за допуска россиян к выставочным матчам в Праге.