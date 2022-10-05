Узнать больше

Яшкин сообщил, что ряд чешских хоккеистов хочет вернуться выступать за российские клубы

Короткая ссылка
Форвард петербургского СКА и сборной Чехии по хоккею Дмитрий Яшкин заявил, что чешские игроки хотят вернуться в клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Яшкин сообщил, что ряд чешских хоккеистов хочет вернуться выступать за российские клубы
  • Gettyimages.ru

«Не читаю особо, если кто‑то что‑то там говорит. Думаю, чехи не приехали по семейным обстоятельствам, у кого‑то дети родились, у кого ещё что. Было много вопросов, на которых не было ответов. С кем я ни разговаривал — все хотят вернуться», — цитирует Яшкина «Матч ТВ».

23 сентября генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир заявил, что команда не поедет на матч в Прагу с «Нэшвилл Предаторз», который пройдёт в рамках Global Series 7 и 8 октября, в случае отстранения россиян.

В «Сан-Хосе» играют Александр Барабанов, Артемий Князев, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников. В «Нэшвилле» — Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев.

Ранее чешский вратарь Доминик Гашек раскритиковал руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за допуска россиян к выставочным матчам в Праге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить