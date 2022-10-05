Экс-футболист «Реала» Алонсо возглавил «Байер»
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Контракт с испанцем рассчитан на два года, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Уточняется, что Алонсо впервые будет работать на должности главного тренера.
40-летний Алонсо является воспитанником «Реал Сосьедада». Он также выступал за «Эйбар», «Ливерпуль», «Реал Мадрид» и «Баварию». Всего в карьере футболист провёл 695 матчей во всех турнирах, забил 43 мяча и отдал 69 результативных передач. В 2017 году хавбек принял решение завершить карьеру.
Ранее сообщалось, что немецкий тренер Йоахим Лёв планирует возобновить карьеру.