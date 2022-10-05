Экс-футболист «Реала» Алонсо возглавил «Байер»

Бывший полузащитник сборной Испании по футболу Хаби Алонсо назначен главным тренером леверкузенского «Байера».

Контракт с испанцем рассчитан на два года, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Уточняется, что Алонсо впервые будет работать на должности главного тренера.

40-летний Алонсо является воспитанником «Реал Сосьедада». Он также выступал за «Эйбар», «Ливерпуль», «Реал Мадрид» и «Баварию». Всего в карьере футболист провёл 695 матчей во всех турнирах, забил 43 мяча и отдал 69 результативных передач. В 2017 году хавбек принял решение завершить карьеру.

Ранее сообщалось, что немецкий тренер Йоахим Лёв планирует возобновить карьеру.