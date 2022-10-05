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Дюков: не стал бы раньше времени короновать «Зенит»

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил решение о проведении финала Кубка России в столичных «Лужниках».
Дюков: не стал бы раньше времени короновать «Зенит»
  • РИА Новости

«Не стал бы короновать Зенит. Сыграно 11 туров, разница шесть очков. Помню, как МЮ за пять туров до конца опережал «Манчестер Сити» на восемь очков, но растерял отрыв. Поэтому абсолютно ничего не ясно и не решено. «Зенит» выглядит уверенно. Причина в той работе, которая была проделана клубом на протяжении последних лет. Клуб сделал удачные приобретения и пожинает плоды. Почти все футболисты подошли под стиль и ожидания главного тренера», — заявил Дюков.

По его мнению, «Зенит», конечно, обладает возможностями, но было много примеров, когда богатые клубы не всегда конвертировали деньги в результат.

«Мне нравится, что мы играем в футбол. Много интересных матчей. Кто-то считает, что уровень снизился, кто-то — нет. Судить сложно. С одной стороны, уехали сильные легионеры, с другой, приехали другие сильные иностранцы», — добавил Дюков.

Ранее сообщалось, что исполком РФС утвердил Семака в качестве члена комитета по социальной ответственности. 

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