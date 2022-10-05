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Дюков — о матче с Боснией: исходим из того, что договорились об игре

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о предстоящем товарищеском матче со сборной Боснии и Герцеговины.
Дюков — о матче с Боснией: исходим из того, что договорились об игре
  • РИА Новости

«Исходим из того, что договорились с местной федерацией об игре. Есть заявления ряда игроков о том, что не хотят выходить на поле. Но на данный момент не стоит говорить о составе, он пока не объявлен. Нам бы хотелось сыграть с сильнейшими, но даже если кто-то из ряда лидеров не приедет, эта встреча необходима. Процесс возвращения будет постепенным, поэтому такие встречи надо проводить. Что касается окончательно подтверждения, ждём 10-го числа. Именно тогда федерация футбола пообещала дать окончательный ответ. Но на данный момент исходим из того, что матч состоится, и ведём к нему подготовку», — заявил Дюков.

Ранее сообщалось, что исполком РФС утвердил Семака в качестве члена комитета по социальной ответственности.

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