Дюков высказался о диалоге с УЕФА и ФИФА по снятию санкций

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о диалоге с УЕФА и ФИФА.

«Если речь идёт о решении, принятом в конце февраля о приостановлении участия, то ведём работу по двум направлениям: в правовом поле, работа по защите интересов болельщиков и спортсменов. Было подано исковое заявление и апелляция в CAS. К сожалению, там поддержали решение ФИФА и УЕФА. Мы не согласны, но, чтобы продолжать отстаивать интересы дальше, нужно окончательное судебное решение. После будем понимать, какие дальнейшие шаги предпринимать. Возможно, обратимся в Верховный суд Швейцарии. Понимаем, что решения приняты политизированные», — заявил Дюков.

По его словам, участие сборных в турнирах под эгидой ФИФА приостановлено, но РФС продолжает сотрудничество по реализации программ развития футбола.

«Действуют образовательные стандарты с УЕФА. Наши сотрудники участвуют в программах ФИФА по обучению специалистов. Это даёт возможность для проведения диалога. Но важный вопрос — отмена (решения. — RT) о временном ограничении на участие наших сборных и клубов. Диалог продолжается. УЕФА и ФИФА знают нашу позицию, а мы их. Это решение было принято на основании того, что якобы хотели обеспечить безопасность и сохранить целостность соревнований. Продолжение диалога, возможно, приведёт к тому, что у ФИФА и УЕФА изменится отношение к этому. Сколько на это уйдёт времени, сказать сложно. Но учитывая последние события, в том числе в боксе, можно рассчитывать на изменения к лучшему», — добавил он.

Ранее сообщалось, что исполком РФС утвердил Семака в качестве члена комитета по социальной ответственности.









