Дюков: РФС крайне важно сохранить целостность ключевых турниров

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о частичной мобилизации в стране.

«Конечно, для РФС это крайне важно сохранить целостность ключевых турниров и продолжить их проведение. При этом руководствуемся федеральным законом о подготовке и мобилизации. Он устанавливает права и обязанности как федеральных органов власти, так и граждан. Минспорт — разрабатывает единые критерии, которыми будет руководствоваться правительство при принятии решения о предоставлении отсрочек. Обсуждения продолжаются, давайте дождёмся результатов работы и тогда будем понимать, кому из участников соревнований можно представить отсрочку по решению Минспорта. Футбол в этом плане находится в равных условиях с другими видами спорта и индустриями, если говорить в целом о нашей экономике», — заявил Дюков.

Ранее сообщалось, что исполком РФС утвердил Семака в качестве члена комитета по социальной ответственности.