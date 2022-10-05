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Дюков: РФС крайне важно сохранить целостность ключевых турниров

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о частичной мобилизации в стране.
Дюков: РФС крайне важно сохранить целостность ключевых турниров
  • РИА Новости

«Конечно, для РФС это крайне важно сохранить целостность ключевых турниров и продолжить их проведение. При этом руководствуемся федеральным законом о подготовке и мобилизации. Он устанавливает права и обязанности как федеральных органов власти, так и граждан. Минспорт — разрабатывает единые критерии, которыми будет руководствоваться правительство при принятии решения о предоставлении отсрочек. Обсуждения продолжаются, давайте дождёмся результатов работы и тогда будем понимать, кому из участников соревнований можно представить отсрочку по решению Минспорта. Футбол в этом плане находится в равных условиях с другими видами спорта и индустриями, если говорить в целом о нашей экономике», — заявил Дюков.

Ранее сообщалось, что исполком РФС утвердил Семака в качестве члена комитета по социальной ответственности.

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