РПЛ переписала гол Бородина на счёт Зобнина в матче с «Краснодаром»

Московский «Спартак» в матче второго тура чемпионата России по футболу разгромил в гостях «Краснодар».

Игра завершилась со счётом 4:1. В Российской премьер-лиге (РПЛ) приняли решение переписать автогол защитника «Краснодара» Сергея Бородина на 53-й минуте в актив полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, сообщает пресс-служба РПЛ.

Таким образом, хавбек столичной команды оформил в матче дубль. Первый мяч Зобнин забил на 35-й минуте.

«Спартак» с 22 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 21 очком располагается на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Спартак» одержал волевую победу над «Пари НН» в РПЛ.