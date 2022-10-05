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РПЛ переписала гол Бородина на счёт Зобнина в матче с «Краснодаром»

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Московский «Спартак» в матче второго тура чемпионата России по футболу разгромил в гостях «Краснодар».
РПЛ переписала гол Бородина на счёт Зобнина в матче с «Краснодаром»
  • Gettyimages.ru

Игра завершилась со счётом 4:1. В Российской премьер-лиге (РПЛ) приняли решение переписать автогол защитника «Краснодара» Сергея Бородина на 53-й минуте в актив полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, сообщает пресс-служба РПЛ.

Таким образом, хавбек столичной команды оформил в матче дубль. Первый мяч Зобнин забил на 35-й минуте.

«Спартак» с 22 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 21 очком располагается на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Спартак» одержал волевую победу над «Пари НН» в РПЛ.

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