Рублёв прокомментировал выход в 1/4 финала на турнире в Астане

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Астане (Казахстан).

«С самого начала я стал играть уверенно. Всё получалось, почувствовал, что могу и дальше действовать в таком ритме. В итоге смог закончить матч на достаточно хорошем уровне», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

В матче второго круга россиянин обыграл китайца Чжан Чжичжэня со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 58 минут.

Призовой фонд турнира в Астане составляет $1 900 000.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов победил Максима Кресси и вышел во второй круг теннисного турнира в Астане.