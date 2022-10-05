Караваев: оплеуха от «Спартака» в дальнейшем даст импульс только побеждать

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал поражение команды «Спартаку» в матче третьего тура Кубка России.

«В таких матчах нельзя проигрывать с крупным счётом. Так расклеиваться неприемлемо. Может, к лучшему, что мы так невнятно провели игру — надеюсь, эта оплеуха в дальнейшем даст импульс только побеждать», — цитирует Караваева Sport24.

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0. В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес (79-я и 95-я минуты) и Александр Соболев (85-я). «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые с тремя баллами идут третьими.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результаты матча со «Спартаком» в Кубке России.