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Самуэльссон поддержал отстранение россиян от международных стартов

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Олимпийский чемпион по биатлону Себастиан Самуэльссон высказался о возможном возвращении российских спортсменов на международные старты.
Самуэльссон поддержал отстранение россиян от международных стартов
  • Gettyimages.ru

«Это вообще нелепая дискуссия. Большинство людей понимают, что отстранение россиян весной было правильным решением. Не произошло ничего, что могло бы оправдать отмену этого решения», — цитирует Самуэльссона Expressen.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных соревнованиях. IBU также сохранил приостановку членства СБР и БФБ.

Ранее сообщалось, что три группы сборной России по биатлону проведут сборы в Красной Поляне.

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