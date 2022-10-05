Самуэльссон поддержал отстранение россиян от международных стартов

Олимпийский чемпион по биатлону Себастиан Самуэльссон высказался о возможном возвращении российских спортсменов на международные старты.

«Это вообще нелепая дискуссия. Большинство людей понимают, что отстранение россиян весной было правильным решением. Не произошло ничего, что могло бы оправдать отмену этого решения», — цитирует Самуэльссона Expressen.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных соревнованиях. IBU также сохранил приостановку членства СБР и БФБ.

Ранее сообщалось, что три группы сборной России по биатлону проведут сборы в Красной Поляне.