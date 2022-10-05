Самуэльссон поддержал отстранение россиян от международных стартов
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«Это вообще нелепая дискуссия. Большинство людей понимают, что отстранение россиян весной было правильным решением. Не произошло ничего, что могло бы оправдать отмену этого решения», — цитирует Самуэльссона Expressen.
Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных соревнованиях. IBU также сохранил приостановку членства СБР и БФБ.
Ранее сообщалось, что три группы сборной России по биатлону проведут сборы в Красной Поляне.