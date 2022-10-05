Гвардиола: самое трудное в футболе — делать простые вещи

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гваридола признал, что его команда не всегда хороша в простых компонентах игры.

«Самое трудное в футболе — делать простые вещи. Кое-что простое мы делаем не очень хорошо. Порой мы действуем неудачно при простых передачах. Нам нужно отдавать пасы футболистам в голубых футболках. Я не говорю о дриблинге против трёх игроков в последней трети поля. Это легко решить, потому что игроки «Манчестер Сити» достаточно хороши, чтобы легко делать простые вещи», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба из Манчестера.

После восьми туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «горожане» набрали 20 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на один балл.

Ранее Гвардиола поделился мнением об игре нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.