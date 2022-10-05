военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Гвардиола: самое трудное в футболе — делать простые вещи

Короткая ссылка
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гваридола признал, что его команда не всегда хороша в простых компонентах игры.

«Самое трудное в футболе — делать простые вещи. Кое-что простое мы делаем не очень хорошо. Порой мы действуем неудачно при простых передачах. Нам нужно отдавать пасы футболистам в голубых футболках. Я не говорю о дриблинге против трёх игроков в последней трети поля. Это легко решить, потому что игроки «Манчестер Сити» достаточно хороши, чтобы легко делать простые вещи», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба из Манчестера.

После восьми туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «горожане» набрали 20 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на один балл.

Ранее Гвардиола поделился мнением об игре нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить