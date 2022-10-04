Стоунз: я хотел бы быть похожим на Месси при игре с мячом

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз заявил, что хотел бы играть, как нападающий ПСЖ Лионель Месси.

«Я хотел бы быть похожим на Месси при игре с мячом и делать то, что может делать он, и забивать мячи. С другой стороны, Роналду многое привносит в игру команды в плане физики и забивая разнообразные голы. Они оба очень хороши», — приводит слова Стоунза Goal.

В нынешнем сезоне 28-летний англичанин забил один мяч и отдал две результативные передачи в семи матчах за «горожан» во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.