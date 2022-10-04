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ESPN: Хаби Алонсо может возглавить «Байер»

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«Байер» может назначить Хаби Алонсо главным тренером, сообщает ESPN.
ESPN: Хаби Алонсо может возглавить «Байер»
  • Gettyimages.ru

По информации источника, леверкузенский клуб рассматривает вариант с назначением 40-летнего испанца на замену нынешнего главного тренера команды Джерардо Сеоане.

Напомним, что Алонсо возглавлял «Реал Сосьедад Б» с 2019 по 2022 годы. Ранее он работал тренером юношеской команды «Реала».

После восьми туров Бундеслиги «Байер» набрал пять очков и занимает 17-е место в турнирной таблице.

Ранее «Бавария» прервала безвыигрышную серию в Бундеслиге, обыграв «Байер» в Бундеслиге.

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