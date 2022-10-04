Рианчо назвал двух лучших игроков «Спартака», которых он тренировал
- AFP
«Зобнин и Игнатов. Это настоящие профессионалы, которые переросли уровень команды и чемпионата.
В России много игроков топового уровня, но, к сожалению, сейчас нет российских футболистов, которых можно считать одними из лучших в мире», — приводит слова Рианчо Sport24.
62-летний испанец тренировал московскую команду в 2018 году.
После 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 22 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на семь баллов.
Ранее «Спартак» одержал волевую победу над «Пари НН» в РПЛ.