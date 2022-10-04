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Главный тренер «Брюгге»: я ставлю Симеоне на уровень Фергюсона и Венгера

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Главный тренер «Брюгге» Карл Хуфкенс поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
Главный тренер «Брюгге»: я ставлю Симеоне на уровень Фергюсона и Венгера
  • Gettyimages.ru

«Атлетико» — очень опасный соперник, обладающий высоким уровнем мастерства. Для «Брюгге» это очередная серьёзная проверка», — приводит слова Хуфкенса Sporza.

Также тренер поделился мнением о наставнике мадридского клуба Диего Симеоне.

«Я ставлю Симеоне на уровень Алекса Фергюсона и Арсена Венгера. Он один из лучших тренеров мира. Мне нравится, как «Атлетико» развивается при нём. Я отношусь к подобному с огромным уважением», — сказал Хуфкенс.

Встреча «Брюгге» с «Атлетико» состоится во вторник, 4 октября. Игра начнется в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» проявляет интерес к вратарю МЮ Де Хеа.

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