Тренер любительского клуба «СтавропольАгроСоюз» — о вылете из Кубка России: мы уже стали мемом

Главный тренер любительского клуба «СтавропольАгроСоюз» Кирилл Эйдельнант прокомментировал вылет команды из Кубка России.

«Мы выступаем ради наших болельщиков, которые пытаются нас мотивировать. Когда‑то это должно было закончиться. Надо трезво оценивать свои возможности. Команда из Первой лиги намного сильнее, это было видно по количеству созданных моментов, по уровню мастерства. Это была хорошая история, но она закончилась. Не может же команда чемпионата края доходить до полуфинала Кубка России», — приводит слова Эйдельнанта «Матч ТВ».

Тренер поблагодарил своих подопечных за самоотдачу.

«Это хороший опыт, нам есть куда расти.

Когда наши соперники одна за другой вылетали, мы ощущали на себе то давление и внимание со стороны прессы. Мы уже стали мемом. Это незабываемые эмоции, надеюсь, в будущем мы вновь их ощутим», — сказал он.

Во вторник, 4 октября, «СтавропольАгроСоюз» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» (0:3) в матче четвёртого раунда «Пути регионов» Кубка России. Команда Эйдельнанта стала последним любительским клубом, вылетевшим из турнира.