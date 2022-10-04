военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Тренер любительского клуба «СтавропольАгроСоюз» — о вылете из Кубка России: мы уже стали мемом

Короткая ссылка
Главный тренер любительского клуба «СтавропольАгроСоюз» Кирилл Эйдельнант прокомментировал вылет команды из Кубка России.
Тренер любительского клуба «СтавропольАгроСоюз» — о вылете из Кубка России: мы уже стали мемом
  • РИА Новости

«Мы выступаем ради наших болельщиков, которые пытаются нас мотивировать. Когда‑то это должно было закончиться. Надо трезво оценивать свои возможности. Команда из Первой лиги намного сильнее, это было видно по количеству созданных моментов, по уровню мастерства. Это была хорошая история, но она закончилась. Не может же команда чемпионата края доходить до полуфинала Кубка России», — приводит слова Эйдельнанта «Матч ТВ».

Тренер поблагодарил своих подопечных за самоотдачу.

«Это хороший опыт, нам есть куда расти.
Когда наши соперники одна за другой вылетали, мы ощущали на себе то давление и внимание со стороны прессы. Мы уже стали мемом. Это незабываемые эмоции, надеюсь, в будущем мы вновь их ощутим», — сказал он.

Во вторник, 4 октября, «СтавропольАгроСоюз» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» (0:3) в матче четвёртого раунда «Пути регионов» Кубка России. Команда Эйдельнанта стала последним любительским клубом, вылетевшим из турнира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить