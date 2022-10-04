Аллегри: «Ювентус» должен победить «Маккаби», но волнение нам не нужно

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Маккаби Хайфа».

«Почти все игроки здоровы, поэтому я могу проводить небольшую ротацию, в том числе в этой игре. «Ювентус» должен победить «Маккаби», но волнение нам не нужно. Встреча идёт долго, и не надо сразу переусердствовать, как в игре с «Болоньей». К тому же один матч не решит все проблемы», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Тренер выразил надежду, что его команда победит в предстоящей встрече.

«Игра будет непростой, но надеюсь, что мы победим. «Маккаби» хорошо играл в Лиссабоне и бился на равных с ПСЖ. Соперник высоко прессингует, так что будет тяжело. Нужно отнестись к нему с уважением», — сказал он.

Встреча «Ювентуса» с «Маккаби Хайфа» состоится в среду, 5 октября, и начнётся в 22:00 по московскому времени. Игра пройдёт в Турине.

После двух туров группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» набрал два очка и занял третье место в турнирной таблице группы H. «Маккаби Хайфа» с одним баллом располагается на последней, четвёртой, позиции.

Ранее «Ювентус» обыграл «Болонью» в матче Серии А.