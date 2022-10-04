Спиридонов — о Николсоне: не надо ныть, что тебе дают мало игрового времени

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов поделился мнением об игре нападающего красно-белых Шамара Николсона.

«Пока Николсон не находится в своей лучшей форме. Хорошо, что забил в игре против «Пари НН». Свой момент смог реализовать. Но пока Соболев на его позиции выглядит намного интересней. Александр играет более умело на втором этаже», — приводит слова Спиридонова «СЭ».

По мнению волейболиста, Николсону надо использовать игровое время, которое ему дают.

«Мелешин выходит в концовке игры и максимально продуктивно использует время на поле, никаких вопросов к нему нет. Не надо ныть, что тебе дают мало игрового времени. Надо работать как Мелешин», — сказал он.

Напомним, что 25-летний ямаец отметился забитым мячом в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари НН» (2:1). Этот гол стал первым для нападающего в нынешнем сезоне за московскую команду.

На счету 18-летнего полузащитника Павла Мелешина два гола в пяти матчах за «Спартак».