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Ольховский: у Хачанова хорошие шансы показать солидный результат на турнире в Астане

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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход российского теннисиста Карена Хачанова во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Астане (Казахстан).
Ольховский: у Хачанова хорошие шансы показать солидный результат на турнире в Астане
  • Gettyimages.ru

«Карен сейчас находится в хорошей форме и показывает стабильную игру, что самое важное. Алькарас вылетел, Рууд уже не играет, так что у Хачанова хорошие шансы показать солидный результат на турнире в Астане», – приводит слова Ольховского «Чемпионат».

В первом круге турнира Хачанов одержал победу над американцем Максимом Кресси со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Ранее Хачанов прокомментировал победу над Кресси на турнире в Астане.

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